В Перми началась подготовка к инаугурации Махонина

Инаугурация Дмитрия Махонина состоится 7 октября в органном зале Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края 7 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Церемония инаугурации пройдет в органном зале.

«В среду, 7 октября, состоится вступление в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — сообщили в пресс-службе губернатора региона. Отмечается, что мероприятие пройдет при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Список приглашенных лиц и время начала церемонии не называется. Отмечается, что на сайте, а также в официальных пабликах краевой администрации будет идти прямая трансляции с мероприятия.

Инаугурацию Махонина переносили несколько раз из-за его болезни. Планировалось, что он вступит в должность 21 сентября, но из-за госпитализации с коронавирусом 17 сентября, церемонию перенесли на 1 октября. Позже мероприятие было отменено и в эту дату. Махонина, который победил на выборах губернатора 13 сентября, выписали из больницы 30 сентября.