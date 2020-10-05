Лавров: Россия не оставит новые санкции Запада без ответа

Сергей Лавров рассказал о новых возможных санкциях против России Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не смирится с новыми возможными ограничениями на доступ российских товаров на рынок Евросоюза. Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, еврокомиссия готовит доклад, который сулит «новые ограничения для доступа российских товаров на рынок Евросоюза». «Что, конечно же, не останется без ответа», — заключил Лавров.

Он отметил, что режим санкций Евросоюза за нарушение прав человека будет применен в связи ситуацией вокруг Навального, передает агентство Nation News. Ранее Евросоюз расширил санкции, введенные против России из-за строительства моста через Керченский пролив. Под ограничения попали два гражданина страны и четыре российские компании.