В Челябинской области похолодает до зимних температур

В ночь на вторник в Челябинской области похолодает до -10 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 6 октября похолодает до минус 10 градусов. При этом зимние температуры по ночам будут сочетаться с дождями днем, сообщили синоптики.

В ночь с понедельника на вторник столбик термометра в низинах будет опускаться до вполне зимних показателей в минус 10 градусов, следует из прогноза Челябинского ЦГМС. При этом порывы ветра будут достигать вполне штормовых значений — до 18 метров в секунду. Днем 6 октября потеплеет до плюс 13 градусов, за исключением горных районов. Там термометр не покажет больше плюс пяти по Цельсию.

7 октября ночью прогнозируется от минус двух до плюс трех градусов, днем — 5-10 градусов тепла. В ночь на 8 октября местами похолодает до минус шести, днем будет 6-11 градусов.

Зимний холод по ночам будет сочетаться с дождями днем Фото: сайт челябинского гидрометцентра