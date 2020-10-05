Федеральный министр выступит с заявлением о ЧП на Камчатке

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин расскажет о первых результатах исследования экологической катастрофы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 5 октября выступит с заявлением о ситуации на Камчатке, где из-за неизвестных пока веществ в воде в зоне Халактырского пляжа начали гибнуть морские животные и травятся местные жители. Об этом во время общения с прессой сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Министр Кобылкин держит этот вопрос на контроле, занимается им, держит связь с регионом. Во второй половине дня он имеет ввиду рассказать, что происходит, какие есть первые выводы и какая информация потребуется для первых заключений», — сообщил Песков. Он также ответил URA.RU, что у Кремля нет претензий к региональным чиновникам, касаемо оперативности их работы.

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Кроме того, появились сообщения об отравлении серфингистов. Власти Камчатского края рассматривают три версии возможного загрязнения воды Тихого океана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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