Власти Камчатки назвали три основные причины загрязнения океана

Власти Камчатского края рассматривают главные причины возможного загрязнения воды у Тихого океана. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.
«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться», — сказал Солодов во время брифинга. В частности, он почеркнул, что загрязнение может быть связано с водорослями, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Причиной катастрофы может быть также сейсмическая активность, вызванная вулканическими проявлениями.
Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, сообщил об отравлении серферов, которые искупались в океане. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за утечки нефтепродуктов, содержащих фенол, из коммерческого танкера. Течь была устранена, но в воду попало большое количество опасных веществ. Глава региона пригрозил должностным лицам увольнением из-за ситуации с загрязнением воды.
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