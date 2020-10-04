Владимир Васильев четыре раза попросил прощения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, устроивший смертельное ДТП с двумя погибшими, попросил прощения перед родными жертв аварии. Ехавшего вместе с ним Глеба Березкина, не явившегося в суд, доставят на следующее заседание принудительно — передает из суда корреспондент URA.RU.

«Выражаю вам свои соболезнования, — заявил родственникам погибших Васильев. — то, что произошло, это ужасно, это трагедия. Я это понимаю, знаю, что виноват и готов нести ответственность. Я не хотел, чтобы так получилось. Прошу, простите меня, если это хоть как-то возможно. Сделаю все, чтобы возместить ущерб».

Всего Васильев извинился четыре раза: перед родителями погибшего таксиста Александра Трушкова и сестрой и женой пассажира такси Виталия Никифорова. Однако никто из них его извинения не принял. «Надо было 4 августа включить голову, тогда бы мы здесь не встретились», — ответила ему мать таксиста Трушкова. »«Ребенку никто не вернёт любимого отца, она сейчас страдает из-за этого», — сказала Ирина, жена Никифорова (у погибшего осталась 6-летняя дочь).

Также суд решил, что делать с другом Васильева Глебом Березкиным: он не явился на заседание, хотя, по словам судьи, получал СМС-сооьщегия о заседании, а трубку телефона просто не брал. По решению суда на следующее заседание его доставят принудительно. По словам начальника отдела гособвинителей свердловской областной прокуратуры Евгения Коваленко, это сделают судебные приставы.

ДТП по вине Васильева произошло 4 августа 2019: Васильев, находясь за рулем автомобиля своего знакомого, на большой скорости въехал в стоявшие на перекрестке машине. В результате погибли два человека. Экспертиза показала, что в момент аварии Васильев был трезвым, но позже выяснилось, что анализы за него сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев.