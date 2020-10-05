6 октября пройдет встреча президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы. Об этом сообщил во время конференц-колла с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент встретится с руководителями фракций в Госдуме», — сказал Песков. По его словам встреча запланирована 6 октября в режиме видеоконференции.
Ранее источник URA.RU в депутатском корпусе сообщил, что у Путина запланирована встреча с главами фракций. По его данным, будет обсуждаться дата парламентских выборов и количество дней голосования. В свою очередь замруководителя фракции «Справедливой России» Олег Шеин отметил, что могут быть затронуты вопросы социального характера.
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