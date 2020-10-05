Названа дата, когда Путин обсудит с депутатами выборы в Госдуму. Прогноз URA.RU сбылся

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина встретиться с депутатами Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Досрочные выборы в Госдуму

6 октября пройдет встреча президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы. Об этом сообщил во время конференц-колла с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент встретится с руководителями фракций в Госдуме», — сказал Песков. По его словам встреча запланирована 6 октября в режиме видеоконференции.

Ранее источник URA.RU в депутатском корпусе сообщил, что у Путина запланирована встреча с главами фракций. По его данным, будет обсуждаться дата парламентских выборов и количество дней голосования. В свою очередь замруководителя фракции «Справедливой России» Олег Шеин отметил, что могут быть затронуты вопросы социального характера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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