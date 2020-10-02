Путин обсудит с лидерами фракций перенос выборов в Госдуму

Владимир Путин встретится с лидерами фракций в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Досрочные выборы в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин 6 октября встретится с руководителями партийных фракций в Госдуме. Там будет обсуждаться дата парламентских выборов и количество дней голосования, сообщил URA.RU источник в депутатском корпусе.

«Встреча с лидерами фракций запланирована на 5—6 октября. По ее итогам Путин определится с двумя вопросами: будут ли досрочные выборы и трехдневное голосование», — поделился инсайдер.

Замруководителя фракции «Справедливой России» Олег Шеин подтвердил дату и тематику встречи. «Встреча назначена на 6 октября. Будут обсуждаться вопросы политического характера, связанны с многодневным голосованием, контролем за голосованием, будут затронуты социальные вопросы. Детали озвучивать преждевременно, потому что встреча предусматривает двусторонний обмен информацией и обсуждение. Думаю, будет затронут вопрос даты голосования. Стоит ожидать, что выборы пройдут в единый день голосования, учитывая победы ЕР в рамках многодневки 13 сентября этого года», — поделился депутат.

В пресс-службе фракций «Единой России» и КПРФ не ответили на звонок. Александр Дюпин, пресс-секретарь лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, отказался от комментариев. «Дату встречи никто официально не объявлял и не называл. Комментировать нечего», — заявил он.

В этом году 11-13 сентябре впервые прошли выборы в течение трех дней. Оппозиция считает, что это осложняет контроль над ходом голосования. Однако президент Владимир Путин на встрече с вновь избранными губернаторами обратил внимание, что это позволяет увеличить явку за счет тех людей, кто не успевает прийти на избирательные участки в один день. Обсуждается также вариант с назначением досрочного голосования на региональных выборов на 11 апреля (включает в себя семь выборов губернаторов и 39 в заксобрания), чтобы развести их с кампанией в Госдуму, которая планируется на 12 сентября 2021 года.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что встреча действительно готовится. Но называть конкретных дат не стал.