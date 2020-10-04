Курганские школы и детсады закрываются на карантин

Больше всего школ закрыто в Кургане и Кетовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области закрывают школы, детсады и отдельные классы на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Об этом 5 октября сообщил региональный оперштаб.

«По состоянию на 5 октября 2020 года в Курганской области полностью закрыты на карантин три школы — в Кетовском, Белозерском и Половинском районах. Все — по причине ОРВИ», — указано в сообщении оперштаба. 19 школ закрыты на карантин частично. Больше всего — в Кургане и Кетовском районе. Из-за коронавируса на карантин закрыли восемь классов в пяти школах Петуховского, Каргапольского, Куртамышского, Юргамышского районов и Кургана.

Помимо школ из-за ОРВИ на карантин полностью закрыли три детсада в Белозерском, Куртамышском и Юргамышском районах. Частично закрыты семь детских садов Белозерском, Далматовском, Частоозерском, Кетовском, Варгашинском районах и Шумихинском муниципальном округе.

30 сентября в регионе полностью закрыли на карантин три школы и шесть детских садов. Ранее образовательные учреждения Белозерского района (Курганская область) перешли на дистанционный режим работы.