04 октября 2020
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Пермяки не могут уйти на больничный по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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К пермякам после подтверждения COVID-19 за пять дней ни разу не приехал врач Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермяк Сергей вместе со своей девушкой не могут уйти на больничный по коронавирусу. Об этом URA.RU рассказал мужчина, пояснив, что к ним уже пятый день не приезжают врачи несмотря на положительный результат на COVID-19.

«У моей девушки коронавирус подтвердили 1 октября. Сказали, сидеть дома, придут врачи. Но никто не приходит. До неотложки или регионального call-центра не дозвониться», — рассказал URA.RU Сергей. Он пояснил, что вынужденно прогуливает работу, поскольку ни он, ни его девушка в такой ситуации не могут оформить больничный, хотя у них есть все признаки ОРВИ.

Сергей рассказал URA.RU, что при попытке вызывать неотложную медицинскую помощь «кто-то берет трубку, но тут же скидывает звонок». Аналогичная ситуация и с попытками дозвониться до региональной горячей линии по коронавирусу. В страховой компании мужчине рекомендовали дозваниваться до медицинских организаций.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили URA.RU, что данные о контактных лицах в больницы передает Роспотребнадзор. При этом там не смогли ответить на вопрос, почему пятый день к больным не приходят врачи и, как дозвониться до службы неотложной помощи (270-09-03) или до горячей линии (258-07-87). URA.RU направило запрос в ведомство.

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