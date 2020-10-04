04 октября 2020
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В Тюмени жильцов дома оставили без отопления до января

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда УрФО Николая Цуканова в Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийск, старый дом, деревянный дом, дом, ветхое жилье, улица калинина 77, жилой, репский василий
В доме так же проживают маленькие дети и инвалиды Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

В Тюмени жильцы многоквартирного дома по улице Гилевская, 5 А, остались без отопления. При этом в администрации города сказали, что ждать придется до января, сообщает местный житель знакомый с ситуацией. В доме проживают маленькие дети, инвалиды, а одна из местных жительниц ждет ребенка, который должен родиться в декабре.

«Дом подлежит сносу всех уже расселили, остались две квартиры, в одной два инвалида (ребенок и бабушка), есть еще двое детей и в декабре родится малышка. Дом отрезан от теплоцентрали, радиаторы в брошенных квартирах разворованы. Холод стоит ужасный, люди страдают. Ходили в администрацию там сказали потерпите до января», — рассказывает автор поста.

В пресс-службе города Тюмени URA.RU сообщили, что они уже занялись изучением данного вопроса. Однако официальных обращений от жильцов им не поступало. «Жилое помещение по адресу Гилевская, 5 А, подлежит отселению в рамках Региональной Адресной программы. Уведомление гражданам было направлено 18.09.2020. Дата расселения напрямую будет завесить от того, как скоро они выберут одну из предложенных квартир», — добавили в администрации.

Ранее агентство писало о том, что жильцы одного из многократных домов Тюмень были вынуждены жить в квартирах, где температура опускалась до 15 градусов тепла. Причиной стали эксперимент управляющей компании, связанный с автоматизацией работы отопительных систем.

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