Семью вице-спикера челябинского заксобрания хотят привлечь к суду

Всю семью вице-спикера челябинского собрания вызывают в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредиторы намерены привлечь к судебной ответственности вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова и всю его семью. Как сообщил URA.RU представитель кредиторов Евгений Чуркин, соответствующий иск будет рассмотрен в челябинском Арбитражном суде 6 октября.

«Иначе мы не дождемся возврата долговых обязательств, которые достигают порядка 900 млн рублей», — заявил URA.RU адвокат конкурсного управляющего общества «Регионснабсбыт» Евгений Чуркин. Иск о субсидиарной ответственности намерены предъявить Юрию Карликанову, его супруге Татьяне, дочери Юлии Александровой, сыну Денису Карликанову, а также ряду аффилированных физических и юридических лиц. Как пояснил Чуркин, поводом для спора стала продажа комплекса «Челябинск-Сити».

«Судом первой и второй инстанции установлено, что с помощью полученного в „Альфа-Банке“ кредита группа Карликанова фактически вывела дорогостоящий комплекс на аффилированную компанию, отделив, таким образом, актив от независимых кредиторов, оставив при этом его под своим контролем. Часть оплаты, на которую выписан вексель от оффшорной компании, в конкурсную массу должника так и не поступила. А оставшиеся деньги (порядка 300 млн рублей) из полученного 800 млн кредита осела в карманах группы Карликанова, минуя независимых кредиторов», — заявил URA.RU Чуркин.

Кредиторы также намерены добиться возврата здания в конкурсное управление. Соответствующий иск будет рассмотрен 7 октября в Уральском Арбитражном суде. Благодаря его реализации может быть покрыта часть долговых обязательств. Телефон Юрия Карликанова не отвечает.