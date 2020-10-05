Правительство России вернет ЯНАО и ХМАО потерянные миллиарды

Главы ЯНАО Дмитрий Артюхов и ХМАО Наталья Комарова ранее говорили о финансовых потерях своих регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ поддержит добывающие регионы, в том числе ЯНАО и ХМАО, выдав им деньги на компенсации выпадающих доходов. На это из российского бюджета дополнительно выделят 100 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации.

«Мы предполагаем ко второму чтению дополнительно учесть 100 миллиардов рублей на поддержку субъектов РФ для компенсации снижения налоговых доходов, в первую очередь в тех регионах, в которых это снижение происходит в результате налоговых изменений», — сказал Силуанов. Он подчеркнул, что к таким территориям относятся те, «которые имеют добычу полезных ископаемых», уточнив, что речь идет о ХМАО и ЯНАО.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступал против повышения налогов для нефтегазовых компаний, которое предлагало ведомство Силуанова. Глава ЯНАО предупреждал, что эта мера станет ударом для всей добывающей отрасли и приведет к сокращениям работников.

В августе власти ХМАО отчитывались, что недополученные доходы региона из-за пандемии коронавируса составили почти 3,5 млрд рублей. Артюхов с свою очередь говорил, что ЯНАО недополучит в разы больше — порядка 55 млрд рублей.