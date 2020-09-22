Губернатор ЯНАО предсказал сокращения среди нефтяников

Дмитрий Артюхов предрек серьезные последствия из-за повышения налогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Повышение налогов для добывающих компаний, которое накануне одобрила Госдума РФ, приведет к масштабным сокращениям в отрасли. Такое заявление сделал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме, передает корреспондент URA.RU. Глава региона призвал оставить налоговую систему в нынешнем виде.

«Не должно быть ухудшения налоговых условий. Новости по изменению налога на дополнительный доход — удар по отрасли. <…> Уже вижу, как в следующем году на Ямале начнется сокращение коллективов. Важно, чтобы все, кто определяют налоговые условия понимали, что это [нефтегазовая отрасль] кормит нашу страну», — заявил Артюхов.

Рассуждая о перспективах добывающей сферы, губернатор заметил, что региону не грозит экономическая нестабильность. По мнению Артюхова, у газодобывающего Ямала «куда более спокойная перспектива существования, поскольку газ имеет меньше альтернативных ресурсов».

Повысить налоги для нефтегазовых компаний предлагает Министерство финансов РФ. Речь идет об изменении налога на дополнительный доход добытчиков. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума. Если новые правила будут утверждены, нефтяники и газовики потеряют ряд налоговых льгот и получат повышающий коэффициент 3,5 в налоге на добычу отдельных видов ископаемых.

На предыдущем Тюменском форуме в 2019 году Артюхов говорил, что падение добычи газа на территории ЯНАО станет одним из вызовов для окружных властей. Регион, по его словам, должен решить эту задачу до 2035 года.