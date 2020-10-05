Анатолий Никифоров не получил сигнал о снятии своего кандидата с довыборов Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал просить депутата Заксобрания, совладельца «Таганского ряда» и одного из основных спонсоров регионального отделения «Единой России» Анатолия Никифорова снять его помощника Игоря Рубцова с довыборов в гордуму Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, именно с этим связано то, что Рубцов продолжает участвовать в предвыборной гонке.

До 7 октября он собирает подписи 300 горожан, чтобы попасть на выборы самовыдвиженцем. 25 сентября он проиграл праймериз «Единой России» экс-справедливороссу Антону Швалеву (округ №3, Верх-Исетский район), поддержанному губернатором. Однако Рубцов не смирился с поражением: он был в числе кандидатов, которые не согласились с итогами праймериз и пожаловались секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.

По информации агентства, еще до праймериз лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, чтобы обеспечить победу Швалева на предварительном голосовании, попросил губернатора лично позвонить Никифорову и попросить его снять с довыборов Рубцова. «Никакого звонка до сих пор не было. Поэтому Рубцов в гонке. Вряд ли что-то изменится», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Никифоров думал, что выдвижением своего протеже создаст ситуацию, когда губернатор обратится к нему с просьбой, и он, удовлетворяя ее, получит Евгения Владимировича в должники. Просчитался: кампанию по довыборам курирует один из лучших технологов Урала Ринат Хазеев, и необходимости в телефонной зачистке округа нет», — считает другой собеседник агентства.

На момент публикации Рубцов и Никифоров не ответили на звонки корреспондента. Сейчас интересы «Таганского ряда» в думе представляют два депутата: вице-спикер Виктор Тестов и Сергей Мелехин.

Довыборы в думу Екатеринбурга пройдут 22 ноября. Для губернатора Евгения Куйвашев принципиально восстановить большинство «Единой России», утраченное летом в силу некоторых пертурбаций. Глава региона поддержал выдвижение от «ЕР» не только Швалева, но и бизнесмена Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район). Помимо Рубцова, сбор подписей сейчас ведет член городской Общественной палаты Александр Гавриленко — еще один участник демарша на праймериз «ЕР». Он намерен выдвинуться по округу №9.