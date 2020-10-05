Армия Карабаха начала тактическое отступление. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
«Исходя из тактических соображений, армия обороны отвела войска», — приводит его слова РИА «Новости». Такой ход был предпринят, чтобы избежать лишних жертв и нанести больший урон противнику.
Ранее в Армении сообщили, что демобилизованные в последний год призывники могут вернуться в армию. Премьер-министр республики Никол Пашинян попросил мужчин явиться в центральный военкомат. Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин отметил, что миротворцы могут быть введены в Карабах только по обоюдному согласию Армении и Азербайджана, передает агентство Nation News.
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