Тяжелобольной пермячке с симптомами COVID отказали в больнице

Женщине стало плохо, но госпитализировать ее отказались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительнице Перми с симптомами коронавирусной инфекции отказали в госпитализации из-за отсутствия мест в больнице. О случившемся рассказал на условиях анонимности сын 53-летней женщины. Он пояснил, что его мать неделю назад сама пришла в поликлинику, как только у нее появились первые симптомы заболевания. Там пермячке поставили диагноз «ангина».

В выходные женщине стало гораздо хуже — у нее пропало обоняние, а температура поднялась до 39 градусов. Сейчас она не встает с постели и с трудом разговаривает. «Вчера мы вызвали маме скорую помощь. Бригада медиков приехала, но, по сути, никаких действий не предприняла. Нам прямым текстом сказали: „мест в больнице нет, мы вас никуда не повезем“», — рассказал мужчина.

Сын пермячки написал в аккаунт минздрава Пермского края в соцсетях, рассказав о случившемся. Там ему ответили, что информация передана в поликлинику, и к женщине должен прийти врач, однако медик так и не появился. URA.RU обратилось в министерство здравоохранения края, попросив прокомментировать данную информацию. В понедельник, 5 октября минздрав на своем официальном сайте сообщил, что в Пермском крае достаточно свободных коек для пациентов с коронавирусом.

«Из 2867 развернутых коек свободны 450 (15,7%). Это соответствует рекомендациям Минздрава РФ, в которых говорится, что целевой показатель резервного количества коек для лечения COVID-19 должен составлять 15% от среднего значения развернутого коечного фонда в регионе», — поясняет министерство.

URA.RU рассказывало также, что заразившиеся COVID-19 пермяки не могут дождаться врачей, чтобы получить больничный. Они пояснили, что дозвониться до неотложной помощи или горячей линии по коронавирусу невозможно.