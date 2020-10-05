Молодая жена Петросяна дала совет российским мамам

Матерям следует уделять время не только своему ребенку, но и себе, поскольку в противном случае у ребенка могут возникнуть проблемы. Об этом заявила супруга 75-летнего юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова. Своими размышлениями Брухунова отреагировала на вопросы подписчиков о том, где находится ее ребенок, когда сама она проводит время не дома.
Как заявила молодая супруга юмориста, ребенок является самостоятельной личностью со своими потребностями, желаниями и судьбой. Женщина лишь дала ему физическую возможность прийти в мир. «Твоя задача — не мешать, а сориентировать и объяснить, чтобы человек мог сделать свой выбор», — обратилась Брухунова к своим подписчицам в Instagram.
«Меня пугают мамы, которые говорят: „Мы поели/мы покакали и т.д“. Что значит „мы“? От таких „умниц“ у ребенка в период самоидентификации начинаются проблемы», — заявила Брухунова. Она напомнила, что каждая женщина обязана уделять себе время, а также находить возможность радовать и баловать себя.
Евгений Петросян и его экс-помощница Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями Петросян разводился со своей четвертой женой юмористкой Еленой Степаненко. Слухи о том, что в семье юмориста и его молодой жены родился ребенок, появились еще в марте этого года, напоминает «
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