Фильм еще не вышел, а вокруг него уже жаркие споры Фото: с сайта tnt-online.ru

В фонде памяти группы Дятлова раскритиковали сериал «Перевал Дятлова», который скоро выйдет на телеканале ТНТ. Больше всего их задели неправдоподобность съемок, искажение исторической правды, а также поддержка телеканалом версии прокуратуры о том, что туристы погибли в результате лавины, а не техногенной катастрофы, передает корреспондент URA.RU.

«В фильме много придумок, которые порочат имя группы, — рассказал URA.RU руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, ездивший на ТНТ на предпоказы. — В одном эпизоде Дятлов залазит в карман куртки Семена Золотарева, чтобы проверить его имя в паспорте. В другом туристы собираются в этот поход, один студент просится вместе с ними, а другой ему отвечает: „Ты, Ельцин, лучше попросись на следующий год“. Они еще и Ельцина приплели!».

Нарекания вызвала и вторая сюжетная линия сериала — про расследование гибели туристов. «В фильме его ведет майор КГБ — он там и следователь, и оперативный работник. Уму непостижимо! — говорит адвокат фонда Евгений Черноусов. — При наличии такого числа погибших расследование должна была вести оперативно-следственная группа под руководством генпрокуратуры. А тут майор КГБ в шляпе!»

Главная же претензия дятловедов в том, что канал ТНТ, по их мнению, поддержал версию прокуратуры о том, что туристы погибли от лавины и мороза, отметая версию о техногенной катастрофе (испытании оружия). «Мы воспринимаем такой фильм как препятствие для нашей команды и родственников дятловцев на пути в поиске истины», — заявил адвокат Черноусов.

Ранее URA.RU сообщало, что родные дятловцев запретили телеканалу ТНТ использовать реальные имена погибших туристов в новом телесериале «Перевал Дятлова».