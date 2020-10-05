Аналогичная позиция — у родственников других дятловцев Фото: Петр Бартоломей

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Родственники туристов-дятловцев, погибших 60 лет назад на Северном Урале, запретили использовать имена членов группы в сериале «Перевал Дятлова», который скоро выйдет на телеканале ТНТ. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова.

«Когда мне позвонили с канала, я спросила, будет ли это художественная лента или документальная? Мне ответили, что художественная. Фильм на восемь частей — это значит, они там напридумывали черт знает что. Поэтому я категорически против, чтобы там звучали имена ребят-дятловцев, в частности, моего брата. Если делаете фильм-вымысел — меняйте имена», — заявила URA.RU сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.

По ее словам, ТНТ навряд ли успеет сделать это до премьеры ленты, а, значит, телеканал имеет все шансы на судебные разбирательства. «Не исключено, что будем подавать в суд, — говорит сестра Дятлова. — Надо посмотреть, что будет в фильме».

По словам руководителя фонда памяти группы Дятлова, схожая позиция и у родственников других дятловцев. «Насколько я знаю, они также запретили использовать имена погибших ребят в кадре, — говорит Юрий Кунцевич. — Все, кроме родных Семена Золотарева».

URA.RU попыталось получить комментарий телеканала ТНТ. «Обращайтесь в PR-службу», — заявил генеральный продюсер Евгений Никишов, выслушав вопрос. Отправить запрос по электронной почте оказалось невозможно — со всех ящиков канала приходят ответы, что письмо не доставлено.

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что могло привести к гибели туристов — от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека.

Обновлено в 20.50: в PR-службе телеканала ТНТ сообщили, что обязательно подготовят комментарий по ситуации с разрешениями на использование имен туристов-дятловцев в кадрах сериала.