Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила насмерть человека на Кутузовском проспекте Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.
«Около 23:00 звезда реалити-шоу попала в ДТП, пешеход переходил дорогу в неположенном месте», — пишет издание. По словам свидетелей, удар был сильным, у погибшего были многочисленные повреждения. Mercedes Gelandewagen, которым управляла Короткова, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее стало известно, что певец Эльмин Гулиев (Эллей) в центре Москвы на внедорожнике Infiniti врезался с Mercedes, а после сбил трех пешеходов. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Дептранс Москвы сообщил, что исполнитель двигался на красный сигнал светофора.
Подписывайтесь на URA.RU в