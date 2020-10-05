05 октября 2020

Звезда шоу «Холостяк» насмерть сбила человека в центре в Москвы. Видео

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Пешеход скончался до приезда скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила насмерть человека на Кутузовском проспекте Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

«Около 23:00 звезда реалити-шоу попала в ДТП, пешеход переходил дорогу в неположенном месте», — пишет издание. По словам свидетелей, удар был сильным, у погибшего были многочисленные повреждения. Mercedes Gelandewagen, которым управляла Короткова, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее стало известно, что певец Эльмин Гулиев (Эллей) в центре Москвы на внедорожнике Infiniti врезался с Mercedes, а после сбил трех пешеходов. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Дептранс Москвы сообщил, что исполнитель двигался на красный сигнал светофора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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