05 октября 2020

В Свердловской области горит крупный торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мигалка, пожарные
Спасатели тушат пожар на площади в 1000 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области, в городе Богданович, горит двухэтажный торговый центр «Монетка» на улице Тимирязева. По информации регионального МЧС, в тушении пожара задействованы 8 единиц техники и 30 спасателей.

«В 03:57 по местному времени поступило сообщение о пожаре по улице Тимирязева. На площади 1000 кв.м горит 2-этажное здание торгового центра», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Горит здание площадью 1000 квадратных метров
Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В настоящее время пожар локализован. На месте развернут оперативный штаб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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