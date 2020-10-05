Спасатели тушат пожар на площади в 1000 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области, в городе Богданович, горит двухэтажный торговый центр «Монетка» на улице Тимирязева. По информации регионального МЧС, в тушении пожара задействованы 8 единиц техники и 30 спасателей.

«В 03:57 по местному времени поступило сообщение о пожаре по улице Тимирязева. На площади 1000 кв.м горит 2-этажное здание торгового центра», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Горит здание площадью 1000 квадратных метров Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В настоящее время пожар локализован. На месте развернут оперативный штаб.