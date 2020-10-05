Тюменские коммунисты обнаружили на выборах «мертвые души»

Коммунисты утверждают, что в списке проголосовавших оказалась умершая бабушка и уехавшие из деревни люди Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюменской области разгорается политический скандал. Кандидат в думу Усальского сельского поселения Альберт Азизов нашел «мертвые души» в списках проголосовавших. Также он заявил о том, что проголосовавших за него в два раза больше, чем отражено в протоколах. С этими данными Азизов обратился в Ялуторовский районный суд с иском об отмене результатов голосования, однако тот не принял его сторону, сообщил URA.RU секретарь ярковского райкома КПРФ Леонид Сидоров.

«Суд отказал в удовлетворении иска от Альберта Азизова. Теперь он готовит документы для апелляции в Тюменский областной суд», — сообщил он. И подтвердил, что Азизов обнаружил в списках проголосовавших «мертвые души». «Там оказалась бабушка, которая умерла год назад. Люди, которые уже давно уехали из деревни и не появлялись здесь, а их дом развалился», — поделился он.

Как рассказал Леонид Сидоров, по опросам местного населения, проведенным Альбертом Азизовым, за упомянутого кандидата проголосовали, как минимум, 20 человек, а в протоколах было отражено всего 10. Все они пообещали ему явится в суд, чтобы дать показания о голосовании.

Получить оперативный комментарий в Областной избирательной комиссии не удалось — глава избиркома Игорь Халин находится в отпуске. Как и в территориальной избирательной комиссии Ялуторовского района — ее председатель Светлана Скоторенко также в отпуске. Туда направлены официальные запросы. Связаться с Альбертом Азизовым на момент публикации также не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что шоумен Иван Ургант высмеял победу на выборах тюменского кандидата от КПРФ Владимира Игнатова на выборах в поселке Московский, где тот набрал шесть голосов.