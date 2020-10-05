Коридоры «Белого дома» снова опустели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аппарат свердловского правительства, а также большая часть министерств и ведомств, до 12 октября будут переведены на удаленный режим работы. Об этом URA.RU сообщили два источника в областных органах власти.

На удаленке будут работать около 30% сотрудников, списки работников составят главы министерств и департаментов. В первую очередь, работать из дома оставят сотрудников среднего звена в возрасте старше 60 лет, госслужащих с детьми, а также работников, которые живут в отдаленных районах и пользуются общественным транспортом, чтобы добраться на службу.

«[Перевод на удаленную работу] делается в соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 5 октября», — подтвердили информацию в департаменте информполитики региона. Согласно пункту 13 этого документа, органам госвласти и местного самоуправления нужно определить численность служащих, обеспечивающих необходимую работу. Незадействованные сотрудники могут быть переведены на удаленный режим.

У свердловских чиновников уже есть опыт работы на home-office: с 24 марта 50% сотрудников правительства и ряд сотрудников аппарата свердловского губернатора перешли на удаленную работу. В таком режиме они функционировали больше месяца.

Как писало URA.RU, губернатор своим указом также рекомендовал свердловским работодателям вывести на удаленку 30% коллективов. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом: накануне в области зарегистрировали 175 случаев заболевания COVID-19.