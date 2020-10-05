05 октября 2020

Челябинское УФАС ушло на карантин из-за вспышки коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компьютерный томограф «Аквилион Ван». Челябинск, медицина, врачи, здравоохранение, кт, компьютерная томография, компьютерный томограф
У замруководителя 52% поражения легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сотрудники управления челябинской антимонопольной службы (УФАС) Челябинской области ушли на удаленную работу из-за заболевшего коронавирусом замруководителя ведомства Станислава Копылова. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.

«У заместителя руководителя Станислава Копылова 52% поражения легких, он госпитализирован. Роспотребнадзор выдал всем сотрудникам, которые контактировали с ним, предписание об отстранении от работы. Все они работают из дома», — заявила URA.RU Мартыненко.

Челябинские антимонопольщики просят заявителей в ближайшие недели не посещать офис ведомства. Все возникающие вопросы предлагают решать в онлайн-режиме.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...