Челябинское УФАС ушло на карантин из-за вспышки коронавируса

У замруководителя 52% поражения легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники управления челябинской антимонопольной службы (УФАС) Челябинской области ушли на удаленную работу из-за заболевшего коронавирусом замруководителя ведомства Станислава Копылова. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.

«У заместителя руководителя Станислава Копылова 52% поражения легких, он госпитализирован. Роспотребнадзор выдал всем сотрудникам, которые контактировали с ним, предписание об отстранении от работы. Все они работают из дома», — заявила URA.RU Мартыненко.

Челябинские антимонопольщики просят заявителей в ближайшие недели не посещать офис ведомства. Все возникающие вопросы предлагают решать в онлайн-режиме.