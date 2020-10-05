Аэропорт Екатеринбурга готовят к открытию международных рейсов

Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово».
После запуска международного пассажирского авиасообщения из Кольцово могут быть запущены следующие рейсы:
- Azur air — Лондон (Великобритания), Каир (Египет);
- UTair, «Икар» —Минск (Беларусь);
- Red Wings — Баку (Азербайджан), Алматы и Шымкент (Казахстан);
- «Нордстар» —Салоники (Греция);
- «Победа» —Самарканд, Наманган, Фергана (Узбекистан);
«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — уточнили представители Росавиации.
URA.RU сообщало что Минтранс рассматривал возможность восстановить международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово с 15 августа или с 1 сентября, однако решение об этом так и не было принято. При этом зарубежные рейсы доступны из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Новосибирска и Ростова-на-Дону.
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