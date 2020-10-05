05 октября 2020

Аэропорт Екатеринбурга готовят к открытию международных рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ред вингс, авиакомпания red wings, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Из «Кольцово» нельзя улететь за границу с конца марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

После запуска международного пассажирского авиасообщения из Кольцово могут быть запущены следующие рейсы:

  • Azur air — Лондон (Великобритания), Каир (Египет);
  • UTair, «Икар» —Минск (Беларусь);
  • Red Wings — Баку (Азербайджан), Алматы и Шымкент (Казахстан);
  • «Нордстар» —Салоники (Греция);
  • «Победа» —Самарканд, Наманган, Фергана (Узбекистан);

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — уточнили представители Росавиации.

URA.RU сообщало что Минтранс рассматривал возможность восстановить международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово с 15 августа или с 1 сентября, однако решение об этом так и не было принято. При этом зарубежные рейсы доступны из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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