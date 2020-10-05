И без того нелегкая жизнь обитателей барака превратилась в выживание Фото: Михаил Лобадюк

В Металлургическом районе Челябинска из-за лопнувших на чердаке труб полностью затопило квартиры в двухэтажном доме по адресу улица Сталеваров, 86а. ЧП произошло утром 6 октября, рассказали URA.RU жители дома.

«Затопило весь многоквартирный дом с крыши. Все квартиры в воду, весь дом в воде. Бытовая техника испортилась. Нет электричества, тепла и воды», — пояснил URA.RU житель дома Михаил Лобадюк. В администрации Челябинска пояснили агентству, что сейчас разбираются в ситуации. Жители дома ожидают представителей власти 7 октября, пытаясь как-то выживать в описанных условиях.

Жители домов № 86а и 86 «воюют» за расселение уже больше пяти лет, неоднократно фигурируя в новостях о коммунальных происшествиях . Еще в 2015 году экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев обещал построить для них новый дом, но пока расселить удалось лишь один из бараков.

Фото: Михаил Лобадюк