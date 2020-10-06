Аэропорты УрФО готовят к рейсам за границу

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Первое свидание, места: сквер Якова Неумоева, клуб Байконур/Горький, Шоколадница, Аэропорт, бар Творчество. Тюмень, рощино
Часть международных рейсов будет доступна из тюменского Рощино Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Российским авиакомпаниям разрешили полеты в 24 страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно приказу ведомства, после запуска международного авиасообщения будут разрешены полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Великобританию, Германию, Грецию, Египет, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Кипр, Китай, Кыргыстан, Мальдивы, Мальту, Нидерланды, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Танзанию, Турцию, Чехию, Туркменистан и Узбекистан.

Все международные прямые рейсы разделены по городам. В частности, из регионов УрФО в списке представлена Тюмень, которой дали разрешение на полеты в Лондон, Каир, Ош, Бишкек и Стамбул. Также есть Пермь. Оттуда разрешили летать в Каир, Барселону и Стамбул. И Челябинск (полеты в Стамбул). О рейсах из Екатеринбурга URA.RU сообщало ранее.

Выданное Росавиацией разрешение на полеты не говорит об их возобновлении. Для этого требуется аналогичное разрешение со стороны принимающего государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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