Из ХМАО открываются прямые международные рейсы в две страны

Авиакомпания Azur Air получила право на прямые перелеты из Сургута в Стамбул (Турция), а также в Наманган и Андижан (Узбекистан). Информация об этом размещена в соответствующем приказе на сайте Росавиации.
«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — написано в пояснительной записке к приказу федерального ведомства.
Сейчас российские авиаперевозчики уже летают в Турцию, но прямого перелета из ХМАО пока нет. Жители региона летали на отдых с пересадкой в Москве, Ростове-на-Дону или Санкт-Петербурге.
Ранее URA.RU писало, что российским авиакомпаниям разрешили полеты в 24 страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
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