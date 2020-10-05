05 октября 2020
04 октября 2020
03 октября 2020

Из ХМАО открываются прямые международные рейсы в две страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Право на перелеты получила авиакомпания Azur Air Фото: Анна Майорова © URA.RU

Авиакомпания Azur Air получила право на прямые перелеты из Сургута в Стамбул (Турция), а также в Наманган и Андижан (Узбекистан). Информация об этом размещена в соответствующем приказе на сайте Росавиации.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — написано в пояснительной записке к приказу федерального ведомства.

Сейчас российские авиаперевозчики уже летают в Турцию, но прямого перелета из ХМАО пока нет. Жители региона летали на отдых с пересадкой в Москве, Ростове-на-Дону или Санкт-Петербурге.

Ранее URA.RU писало, что российским авиакомпаниям разрешили полеты в 24 страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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