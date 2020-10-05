СКР возбудил дело из-за истязаний детей у экс-схиигумена Сергия

Возбуждено уголовное дело по фактам истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По материалам дела, побоям в монастыре подверглись семеро детей. «Противоправные действия в отношении четверых детей совершались в период проживания несовершеннолетних на территории монастыря без своих законных представителей, — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. — Это происходило из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних».
Дело возбуждено по части 2 статьи 117 (истязание) и части 1 статьи 293 (халатность) Уголовного кодекса РФ. По данным URA.RU, оно пока безфигурантное.
«Я сам только что увидел эту информацию, но мне пока нечего прокомментировать», — заявил URA.RU пресс-секретарь Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев.
Первой об издевательствах над детьми у Сергия сообщила журналист Ксения Собчак. Она приехала в монастырь снимать документальный фильм с бывшей послушницей обители Христиной Самушкиной, которая рассказала о том, что ее в монастыре били кабелем. Во время съемок сторонники отца Сергия и монахини напали на съемочную группу Собчак — после инцидента СКР начал проводить проверку, которая вылилась в уголовное дело.
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