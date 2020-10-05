Пенсионера заманили, пообещав ему старые вещи Фото: «ЛизаАлерт», ВК

Выяснилось, что подозреваемые в убийстве 76-летнего Валерия Положенцева гастарбайтеры, знали его несколько лет. Об этом рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«У Положенцева, человека не бедного, началась старческая деменция — он стал собирать на улице, на помойках старые вещи и нести их домой. Этим воспользовались мигранты. Они заманили его к себе в общежитие на улице Хохрякова, 102, пообещав отдать старые вещи. Связали его скотчем и начали пытать. Нашли их благодаря служебной собаке, которая взяла след, обнюхав куртку Положенцева — она привела оперов к общежитию», — рассказал инсайдер.

По словам источника, Валерий Положенцев стал известен в музыкальных кругах Екатеринбурга с 1969 года, создав женскую группу «Нежность», которая на протяжении десятилетй выступала не только по всей стране, но и за границей. Положенцев, можно сказать, раскрутил барда Александра Новикова, распространив его первый альбом. Так что к старости он был достаточно состоятельным человеком. Часто ходил в кафе «Эркас», ныне «Мангал». Любил там шиковать, всем демонстрировал, что у него водятся деньги. Гастарбайтеры работали в этом кафе подсобными рабочими два-три года, запомнили, что у старика много денег, и в итоге решились на похищение.

По данным «КП-Урал», пожилого мужчину возле «Монетки» на улице Хохрякова, 104 подкараулили два мигранта. По данным издания, Положенцева затащили в подвал соседнего общежития Хохрякова, 102, где в течение суток били и пытали. Требовали отдать им накопления. В конце концов, Положенцев дал им ключи от своей квартиры, и один из похитителей сходил туда, но ничего не нашел. Чтобы не оставлять свидетеля, пенсионера увезли в лес и задушили. Труп спрятали на 16-м километре ЕКАД, замаскировав его рекламным баннером. Тело пропавшего мужчины нашли грибники. Один подозреваемый уже задержан, второй успел сбежать в Таджикистан. В СКР возбуждено уголовное дело.