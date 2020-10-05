05 октября 2020

Владимир Путин анонсировал визит в Екатеринбург

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Президент может посетить регион в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин постарается посетить всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд», который состоится в Екатеринбурге в 2021 году. Об этом глава государства заявил, отвечая на предложение губернатора Евгения Куйвашева.

«Что касается „СпортАккорда“, его возглавляет президент международной федерации дзюдо, у меня к этой организации тоже очень теплое отношение, как и к МОКу. Постараюсь в графике зафиксировать это мероприятие», — сказал Владимир Путин.

Всемирный саммит спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд» планируется провести в Екатеринбурге в мае 2021 года. Во время мероприятия намечена встреча министров спорта 15 стран. Саммит «Спорт-Аккорд» проводится каждый год в новом городе, его участниками становятся международные спортивные федерации, а также делегация Международного олимпийского комитета (МОК). Россия ранее дважды принимала саммит — в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015 — в Сочи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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