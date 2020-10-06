В Москве ужесточили ограничения по коронавирусу. Список

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Территория БСМП. Курган, автобусная остановка, пассажиры, люди, пенсионеры, ожидание автобуса, масочный режим
В Москве пожилых россиян не будут пускать в транспорт бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве ограничили проезд школьников и пожилых россиян в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

  • «Начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен», — сообщается на сайте мэра. Приложение социальной карты будет заблокировано.
  • Ограничения по проезду коснется и граждан старше 65 лет, и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Для этой категории бесплатный проезд будет остановлен до 28 октября.
  • Также в Москве вводят двухнедельные каникулы в школах.
  • 30% сотрудников организаций работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы.
  • Билеты в досуговые учреждения, в том числе театры и музеи, будут продавать только в электронном виде.

Ранее сообщалось, что в Москве готовят ужесточения мер по борьбе с коронавирусом. По данным СМИ, в течение двух недель в столице могут не только объявить стопроцентную самоизоляцию, но и вернуть пропускной режим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что граждане должны проявлять большую осторожность в ежедневном обиходе, пишут «Дни.ру». Он подчеркнул, что пока возможность повторного введения режима всеобщей самоизоляции в стране не рассматривается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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