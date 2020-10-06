В Москве пожилых россиян не будут пускать в транспорт бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве ограничили проезд школьников и пожилых россиян в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен», — сообщается на сайте мэра. Приложение социальной карты будет заблокировано.

Ограничения по проезду коснется и граждан старше 65 лет, и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Для этой категории бесплатный проезд будет остановлен до 28 октября.

Также в Москве вводят двухнедельные каникулы в школах.

30% сотрудников организаций работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы.

Билеты в досуговые учреждения, в том числе театры и музеи, будут продавать только в электронном виде.

Ранее сообщалось, что в Москве готовят ужесточения мер по борьбе с коронавирусом. По данным СМИ, в течение двух недель в столице могут не только объявить стопроцентную самоизоляцию, но и вернуть пропускной режим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что граждане должны проявлять большую осторожность в ежедневном обиходе, пишут «Дни.ру». Он подчеркнул, что пока возможность повторного введения режима всеобщей самоизоляции в стране не рассматривается.