СМИ раскрыли, когда в Москву вернется тотальный карантин

В Москве могут серьезно ужесточить борьбу с коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Московская мэрия прорабатывает несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с коронавирусом. В течение двух недель в столице могут не только объявить стопроцентную самоизоляцию, но и вернуть пропускной режим, если ситуация с заболеваемость не улучшится.

«Мэрии нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся, и это требует серьезных ограничений», — пишет «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к мэрии. По его данным, сейчас самый жесткий вариант предполагает возращение к пропускному режиму. Однако представитель мэрии заявил изданию, что говорить об этом пока преждевременно.

Еще один источник заявил, что, если ситуация с коронавирусом не улучшится, в течение двух недель в столице будет объявлен режим самоизоляции. Также, по некоторым данным, правительство поручило подключить в метро блокировку социальных карт пенсионеров и школьников. Ожидается, что о введении этой меры должны объявить в ближайшие два дня.

На сегодняшний день в России выявлено более 1,2 млн заболевших коронавирусом. Москва занимает первое место среди регионов по числу инфицированных COVID-19. С 5 октября все столичные школы ушли на двухнедельные каникулы. Также все московские работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим.

Как поделились с URA.RU вирусологи, новые ограничения из-за коронавируса власти Москвы введут в районе 12—14 октября. Речь идет о возвращении к дистанционному образованию, новых запретах для предприятий общепита.