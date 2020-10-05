Пермский мэр уволился на фоне расследования уголовного дела

Лакманов покинул пост мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Чердынского городского округа Андрей Ламанов покинул должность. Чиновник решил уволиться по собственному желанию.

«Ламанов 5 октября, написал заявление об уходе со своего поста», — пишет «Новый компаньон». В администрации города URA.RU не смогли оперативно подтвердить информацию об отставке Ламанова, пояснив, что сейчас он находится в отпуске.

Обязанности главы временно исполняет заместитель мэра по развитию инфраструктуры Анна Батагова. Ламанов возглавляет пост главы Чердынского округа (ранее района) с 2013 года.

URA.RU писало, что в отношении чиновника сейчас расследуется уголовное дело по факту расходования средств по госконтрактам. Речь идет о выделении в 2017 году денег на расчистку муниципальных дорог.

В материалах фигурирует фирма «Лесоматериалы», директором которой является супруга главы округа, депутат местной думы Татьяна Ламанова. Следствие изучает получение ее фирмой госконтрактов от муниципалитета на сумму свыше 6 млн. рублей.