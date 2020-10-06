Не все фанаты Тимати и Моргенштерна остались довольны совместным треком Фото: скриншот из клипа MORGENSHTERN & Тимати — El Problema

В соцсетях рэпера Моргенштерна заподозрили в плагиате. Пользователей возмутила запись трека El Problema, для которого рэпер, как он сам заявил, использовал уникальный прием. Однако слушатели отметили, что с помощью такого приема песни записывали еще в 2000-х годах.

Ранее Моргенштерн и продюсер Слава Марлоу рассказали о предыстории записи трека El Problema — совместной песни Моргенштерна и рэпера Тимати. В частности, Моргенштерн заявил, что добавил в бит композиции звук своих газов. При этом рэпер отметил, что раньше до такого решения никто не додумывался. Однако в соцсетях с этим не согласились.

Как сообщил автор telegram-канала «Медиакиллер», в этом году, незадолго до записи трека Моргенштерна и Тимати, солист группы Backstreet Boys Хауи Дороу рассказал, что для записи трека «Call» использовался тот же прием. «Мировая звезда и кумир всех девочек в 2000-х рассказывает, как по приколу записали бздеж, обработали звук на компе, да всем он так зашел, что не стали убирать», — сообщает автор канала. Песня была записана еще в 2001 году — таким образом, «Медиакиллер» уверен, что ход Моргенштерна был украден у «более успешных людей».

Ранее фанаты уже обвиняли Моргенштерна в плагиате. В сентябре в соцсетях негативно встретили совместный трек Моргенштерна и Элджея (Алексей Узенюк) под названием Lollipop. Фанаты заявили, что это плагиат песни группы «Руки вверх» «Песенка» и немецкой группы ATC «All around the world».