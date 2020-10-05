В Нефтеюганске детский тренер школы зимних видов спорта Максим Мальчиков объявил голодовку. Об этом он заявил в социальных сетях.
По словам мужчины, на протестную акцию его толкнула сложившаяся ситуация в учреждении. «У нас очень много нарушений, которые связаны с трудовым кодексом, с нарушением федерального законодательства о персональных данных. Мы уже около 100 жалоб написали в разные инстанции и есть заключение правоохранительных органов. У нас начислялись незаконные премии. Но, к сожалению, чиновники, которые виновны в этой ситуации, они не привлечены никаким образом к ответственности, они продолжают руководить, управлять нашим спортом», — говорит Мальчиков.
Участник голодовки заявил, что будет находиться на центральной площади Нефтеюганска до тех пор, пока не будут приняты меры реагирования на его претензии. В первую очередь, в бездействии он обвиняет председателя комитета физической культуры и спорта мэрии Игоря Крутько и заместителя главы Нефтеюганска Андрея Пастухова.
Сам вице-мэр в разговоре с журналистом агентства сообщил, что из Ханты-Мансийска для разговора с Мальчиковым выехали и. о. директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Софья Конух. «На встрече также будут представители нефтеюганской межрайонной прокуратуры. Во время беседы и предстоит обсудить ключевые претензии участника голодовки», — прокомментировал Пастухов.
Ранее URA.RU сообщало о частой смене руководства в этом спортивном учреждении. За последний год там уже сменилось два директора. Причем про увольнение одного из них — Алана Баева, — стало известно во время общения губернатора ХМАО Натальи Комаровой с главой Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым в прямом эфире в аккаунте главы региона.
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