В курганском районе ввели режим ЧС

Власти курганского района ввели режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском районе Курганской области власти объявили режим ЧС. Он связан с отсутствием отопления. Об этом URA.RU стало известно от источников знакомых с ситуацией.

«Режим ЧС объявлен с 6 октября. Установлен муниципальный уровень реагирования», — пояснил источник. Без отопления остаются детсад, 900 жителей многоквартирных домов и 36 зданий юрлиц.

Другой инсайдер объяснил, что владелец котельной — компания ООО «Теплоресурс» отказалась подключать отопление. Ранее за работу котельной без лицензии к уголовной ответственности привлечен директор Леонид Бычков. «Абсурд в том, что изначально котельная считалась безопасной, затем ее объявили опасной. Ростехнадзор потребовал получить лицензию, что сложно сделать законным способом, плюс огромные затраты. „Теплоресурс“ предпочел отдать оборудование в аренду», — пояснил источник.

Местные власти нашли компанию, которая начнет топить через договор субаренды. «Режим ЧС позволит им работать и при этом руководитель не получит уголовную статью», — поделился источник.

Бизнесмен Бычков в разговоре с URA.RU подтвердил, что котельная сдана в аренду. «Был вынужден это сделать, потому что не хочу себе накручивать „преступный доход“. Считаю, что эта история очень вредна для Курганской области. Нужна инвестиционная активность. А когда заводят уголовные дела, становится не интересным в принципе присутствовать на территории», — пояснил предприниматель.

Получить комментарии главы района Олега Язовских URA.RU не удалось. В приемной никто не снял трубку.

Ранее агентство сообщало, что в Притобольном районе срываются сроки подачи тепла. Некоторые детсады и школы не подключены к отоплению. Центральная котельная райцентра не готова.