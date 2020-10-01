В курганском районе срывают сроки подачи тепла

Курганцы остаются без отопления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Притобольном районе Курганской области срываются сроки подачи тепла. Некоторые детские сады и школы не подключены к отоплению. Центральная котельная райцентра не готова — котлы не смонтированы. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из системы ЖКХ района и предоставил видео.

«Ни один детский сад и школа в селах Нагорка, Плотниково, Межборное не подключены к отоплению. В райцентре в селе Глядянское в центральной котельной нет котлов. Еще идет ремонт», — пояснил источник.

По данным инсайдеров из числа чиновников, администрация Притобольного района отказалась брать в аренду оборудование инвестора. Чиновники не стали гасить долги за предыдущий сезон, а это около 13 млн рублей. «Они пошли по своему пути. Закупили на 10 млн рублей барнаульские котлы старого поколения. Но к этим котлам нужны насосы, которые будут создавать искусственную тягу. То есть расход на электроэнергию возрастет где-то на 4 млн рублей. Плюс в этих котлах больший расход угля. У них уйдет не менее 12 тысяч тонн на сезон», — считает источник. По его сведениям, из 19 котельных района котлы на сегодня установлены в 4.

По словам представителя инвестора группы компаний «Уралкотел» Натальи Колесниковой, администрация района действительно отказалась брать оборудование котельных в аренду. «Более того, они подали в суд и просят признать сделку об аренде кабальной. Долги в суде не признают», — отметила Колесникова.

Получить комментарии главы района Дмитрия Лесового URA.RU не удалось, он отказался что-либо говорить по телефону. В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.