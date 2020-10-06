Бывшего подчиненного министра Решетникова хотят наказать в Перми

Пермский минфин хочет наказать бывшего краевого вице-премьера Михаила Сюткина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшего вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина собираются привлечь к административной ответственности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минфина. Ленинский районный суд Перми отправил в ведомство материалы в отношении члена команды министра экономического развития РФ Максима Решетникова (экс-губернатора края).

«Рассмотрение административного дела будет назначено после поступления материалов дела из Ленинского районного суда. На 6 октября материалы дела из суда в министерство финансов Пермского края не поступали», — рассказали URA.RU в пресс-службе министерства. Это будет уже вторая попытка министерства наказать Сюткина за «нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов» по ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ.

Первый протокол и постановление о привлечении к ответственности Сюткину удалось обжаловать 9 сентября. Суд установил, что при вынесении решения по Сюткину были допущены существенные процессуальные нарушения — его не известили должным образом о месте и времени составления протокола. «С учетом того, что на момент рассмотрения жалобы срок давности привлечения Сюткина М.В. к административной ответственности не истек, настоящее дело подлежит направлению на новое рассмотрение должностному лицу», — сказано в решении суда.

Сюткин, курировавший в краевом правительстве инфраструктурный блок, в апреле 2020 года досрочно покинул пост и уехал в Москву. Перед этим в его кабинете работали оперативники, которые расследовали хищение средств на строительство зоопарка в Перми.