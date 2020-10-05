05 октября 2020

В Челябинске водители маршруток объявили забастовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Челябинск, общественный транспорт, медицинская маска, пассажиры, маршрутка
Челябинцы не смогли дождаться маршрутку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водители челябинского маршрута № 85 «Поселок Новосинеглазово — Улица Мамина» отказались выводить на линию более 40 машин. Это привело к существенным задержкам расписания. Они потребовали у министерства транспорта Челябинской области навести порядок на улицах и устранить нелегальные маршруты, сообщила URA.RU руководитель компании-перевозчика ООО «Урал-Дом» Альфия Даутова.

«Новый маршрут №36 начал ходить вне маршрута, установленного документом планирования. Вместо поворота по улице Свободы он начал собирать пассажиров с проспекта Ленина. Сразу несколько перевозчиков потеряли сотни пассажиров. Водители 85 маршрута по этой причине отказались выходить на линию», — заявила URA.RU Даутова.

Маршрутчики обратились в УФАС Челябинской области, городскую администрацию и Министерство транспорта по Челябинской области с требованием привести движение всех маршрутов в соответствие с маршрутными картами. Даутова пояснила, что в данный момент пытается решить проблему.

Руководитель маршрута № 36 является Рустам Тимуршин, который владеет компанией ООО «Первая Гильдия+», на звонок не ответил. Получить комментарий пресс-службы администрации Челябинска на момент публикации не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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