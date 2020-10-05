Мэр Челябинска побывала в гостях у олигарха Антипова

Наталья Котова встретилась с Юрием Антиповым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Мэр Челябинска Наталья Котова 6 октября встретилась с бизнесменом Юрием Антиповым. Встреча прошла на территории Челябинского металлургического электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК, на встрече достигнута договоренность о финансировании значимых для Челябинска проектов.

Факт встречи также подтвердил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. «ЧЭМК откликнулся на предложение губернатора Алексея Текслера и мэра дать возможность горожанам кататься зимой среди деревьев, как в Москве и Санкт-Петербурге, — пояснил URA.RU Сафонов. — Такой каток будет в парке имени Терешковой в Челябинске. Обустройством займется компания „Формула льда“, которая делала катки в Москве на Красной площади и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге».

Длина дорожек катка составит 600 метров. На работы планируется потратить от 45 до 50 млн рублей. «Это те средства, которые вложит Антипов в Челябинск, — пояснил URA.RU источник в окружении бизнесмена. — Причем, это будет не разовое вложение за одну зиму. Конструкция будет сборно-разборной и ее можно использовать каждый год».

Источник также сообщил URA.RU, что это уже вторая встреча Котовой и Антипова. «Месяц назад Котова уже встречалась с Антиповым и передала ему пожелание губернатора Текслера, чтобы бизнес вкладывался в Челябинск, — рассказал инсайдер. — Антипов еще отдельно встречался с губернатором».

В сентябре на ЧЭМК приняли решение профинансировать часть обустройства набережной реки Миасс. Источник отметил, что Антипов стал охотно отзываться на просьбы властей вкладываться в город после раздела активов с Аристовым.