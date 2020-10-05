Александр Высокинский показал губернатору, что намерен следовать его установкам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в думу Екатеринбурга

На довыборах в гордуму Екатеринбурга мэрия не будет поддерживать соперников кандидатов от «Единой России», чтобы доказать верность губернатору Евгению Куйвашеву. Демонстрацией этого стал отказ члена городской Общественной палаты Александра Гавриленко продолжать участие в предвыборной гонке после поражения на праймериз «ЕР». О своем решении URA.RU сообщил сам Гавриленко.

На праймериз «ЕР» 25 сентября он уступил бизнесмену Виталию Чачину, выдвижение которого по округу №9 (Ленинский район) согласовал Куйвашев. Гавриленко не согласился с результатами голосования и вместе с другими кандидатами обещал пожаловаться секретарю генсовета «ЕР» Андрею Турчаку. Параллельно он начал собирать подписи, чтобы зарегистрироваться на довыборы самовыдвиженцем.

По информации URA.RU, Гавриленко является протеже мэрии, которого администрация поддерживала из-за того, что губернатор не согласовал мэру Александру Высокинскому его кандидатов. Как сообщали источники агентства, активность Гавриленко могла быть расценена как отказ главы города подчиняться решению губернатора и привела бы к смене власти в Екатеринбурге в ближайшее время.

«Взвесив все „за“ и „против“, мэрия решила не рисковать и сняла Гавриленко с дистанции, чтобы показать лояльность главе региона», — объясняет логику события источник агентства. Впрочем, сам Гавриленко заявил, что отказ идти на довыборы — исключительно его решение. «Еще раз все взвесив, я понял, что в сегодняшнем составе думы в одиночку не смогу побороть нехорошие тенденции, которые там есть. А быть статистом в гордуме я не хочу. Мандат депутата для меня не самоцель, для меня важно быть полезным жителям города и, в частности, Ленинского района», — сказал Гавриленко.

В другом округе — №3 (Верх-Исетский район) — подписи собирает помощник депутата заксобрания, совладельца «Таганского ряда» Анатолия Никифорова Игорь Рубцов. Он проиграл на праймериз «ЕР» бывшему справедливороссу Антону Швалеву, которого, как и Чачина, поддерживает Куйвашев, желающий вернуть «Единой России» большинство в гордуме. По одной из версий, Рубцова также может поддерживать мэрия.