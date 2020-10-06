Путин рассказал о «фантастически неожиданном» эпизоде из 90-х

На встрече с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин рассказал о «фантастически неожиданных» требованиях международных финансовых организаций, которые те выдвигали к РФ в 90-е годы. На тот момент глава государства был председателем правительства.
Говоря о необходимости выстраивания независимой политики, российский лидер вспомнил, как на просьбы Москвы продлить сроки выплаты процентов по взятым кредитам международные финансовые организации требовали от Кремля изменить внутриполитический курс. Причем речь, по словам Путина, шла о борьбе с террористами на Кавказе.
«Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса. Поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми, или мы вообще не будем никакими», — сказал президент. Стенограмма опубликована на сайте Кремля. Владимир Путин также добавил, что этот опыт повлиял на политику страны и ее стремлении не допустить, чтобы ей диктовали условия поведения.