06 октября 2020

Россияне массово забирают из Сбербанка свои сбережения. Депозиты опустели на 440 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки Екатеринбурга. Обмен валют, доллары, обмен валют
Вкладчики в сентябре забрали из Сбербанка больше 440 млн долларов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В сентябре Сбербанк зафиксировал серьезный отток валютных сбережений клиентов. Речь идет почти о 442 млн долларов, следует из оборотной ведомости финансовой организации на 1 октября.

«Хотя остатки на валютных счетах выросли (на 76,8 млн долларов), с депозитов граждане сняли 441,8 млн долларов — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо с оттоками на пике пандемии», — пишет РБК со ссылкой на документ. В апреле, как отмечается, срочные валютные вклады в банке сократились на 298,2 млн долларов, а в марте клиенты сняли со своих депозитов 1,39 млрд долларов. На запрос журналистов в Сбербанке не ответили.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля, с низкими процентными ставками (0,35%), а также с возможными крупными покупками. Например, квартиры по льготной программе ипотечного кредитования, первоначальный взнос за которую вполне мог быть уплачен из валютных сбережений россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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