Азербайджан вербует наемников на Украине для войны в Карабахе

Представители Азербайджана вербуют членов украинских террористических организаций «Азов» и «Правый сектор» (деятельность запрещена в России — прим. ред.) для сражений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.
«Представители азербайджанской диаспоры для отправки на карабахский фронт вербуют бойцов из украинских радикально-националистических группировок „Азов“ и „Правый Сектор“», — говорится на канале. Наемникам предлагается зарплата от 1500 до 2000 долларов.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что в Нагорном Карабахе присутствуют боевики из Сирии, передает телеканал 360. Политик добавил, что у него есть доказательства переброски сирийских войск в регион. Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике вновь обострился в сентябре 2020 года. Мировое сообщество призывает враждующие стороны сесть за стол переговоров, однако столкновения продолжаются, армия Нагорного Карабаха отступает.
Подписывайтесь на URA.RU в