06 октября 2020

Азербайджан вербует наемников на Украине для войны в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военные, снайпер, стрелки, снайперская винтовка, военные учения, горная местность, полигон кара хаак
Наемникам предлагают тысячи долларов за отправку на фронт Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Представители Азербайджана вербуют членов украинских террористических организаций «Азов» и «Правый сектор» (деятельность запрещена в России — прим. ред.) для сражений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.

«Представители азербайджанской диаспоры для отправки на карабахский фронт вербуют бойцов из украинских радикально-националистических группировок „Азов“ и „Правый Сектор“», — говорится на канале. Наемникам предлагается зарплата от 1500 до 2000 долларов.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что в Нагорном Карабахе присутствуют боевики из Сирии, передает телеканал 360. Политик добавил, что у него есть доказательства переброски сирийских войск в регион. Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике вновь обострился в сентябре 2020 года. Мировое сообщество призывает враждующие стороны сесть за стол переговоров, однако столкновения продолжаются, армия Нагорного Карабаха отступает.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...