06 октября 2020

Челябинские неотложки перейдут на особый режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, скорая помощь, врач, медики, инфекционист
Скорую помощь можно будет вызвать круглосуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вся муниципальная служба неотложной помощи Челябинска переводится на круглосуточный режим работы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Челябинска. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

«С 12 октября вся муниципальная неотложка переводится на особый режим работы. Именно они обслуживают неотложные вызовы с температурой, кашлем и головными болями», — уточнила URA.RU пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Ранее служба неотложной помощи, которая организована при всех больницах областного центра, принимала звонки с 11.00 до 22.00. Всего их 17: девять взрослых и восемь детских.

Число заболевших коронавирусом в Челябинске на 6 октября, по данным горздрава, составило 7 378. С начала пандемии выздоровели 5 457 пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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