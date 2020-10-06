Челябинские неотложки перейдут на особый режим работы

Скорую помощь можно будет вызвать круглосуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вся муниципальная служба неотложной помощи Челябинска переводится на круглосуточный режим работы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Челябинска. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

«С 12 октября вся муниципальная неотложка переводится на особый режим работы. Именно они обслуживают неотложные вызовы с температурой, кашлем и головными болями», — уточнила URA.RU пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Ранее служба неотложной помощи, которая организована при всех больницах областного центра, принимала звонки с 11.00 до 22.00. Всего их 17: девять взрослых и восемь детских.

Число заболевших коронавирусом в Челябинске на 6 октября, по данным горздрава, составило 7 378. С начала пандемии выздоровели 5 457 пациентов.