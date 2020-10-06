Врачи, работающие с больными коронавирусом, перестали получать питание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сменам и бригадам свердловских медиков, борющихся с короновирусом, вернут трехразовое горячее питание. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков в ходе встречи заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева с работниками уральских лечебных учреждений. Встреча прошла в формате видеосвязи.

«Руководством Свердловской области на ближайшем заседании оперативного штаба будет принято решение об обеспечении питанием смен и бригад медиков, борющихся с короновирусом», — заявил Креков. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области перестали обеспечивать трехразовым питанием врачей, которые работают в «красных зонах» с больными коронавирусом. Питание прекратилось с 7 сентября, с чем связаны перебои — неизвестно.

Кроме того, медики пожаловались и на другие проблемы. «Представителями ГКБ № 40 Екатеринбурга и горбольницы Асбеста подняты проблемы модернизации клинических лабораторий, необходимой для более оперативной обработки результатов по широкому спектру инфекционных исследований», — сообщили в пресс-службе Уральского управления Генпрокуратуры РФ. Кроме того, врачам больницы № 40 Екатеринбурга требуется новый аппарат для лечения пациентов с легочной недостаточностью, а городской больнице Асбеста — дополнительный санитарный автотранспорт. Решение этих вопросов взято под контроль заместителем генпрокурора.