Курганцам приходится выносить мусор за километр от дома

До ближайшего бака идти километр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Жителю Кургана из поселка Старый Просвет приходится идти километр до ближайшего контейнера, чтобы выбросить мусор. Часто единственный бак для мусора просто переполнен. Об этом курганец сообщил на портале «Обратись».

«До ближайшего контейнера приблизительно 1 км, в большинстве случаев [он] переполнен», — написал обратившийся. Он заметил, что не отказывается платить за вывоз мусора, но ему хочется оплачивать качественную услугу.

Курганцу ответили представители компании «Чистый город». «В поселке Старый Просвет установлено 18 контейнеров. Количество контейнеров соответствует количеству жителей населенного пункта», — объяснили в компании. Регоператор добавил, что места для сбора мусора определяет муниципалитет.

В Курганской области с 1 января регоператором, отвечающим за вывоз мусора, стала компания «Чистый город». После запуска мусорной реформы некоторые жители региона жаловались на работу компании. Директор компании Владимир Пестриков в марте назвал главные проблемы мусорной реформы