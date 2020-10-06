Новый глава тюменского депфина получил новые полномочия

Теперь Михаил Таранов обладает правом совещательного голоса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новый глава департамента финансов Михаил Таранов получил право совещательного голоса в правительстве Тюменской области. При этом губернатор Тюменской области решил убрать разрешение на право решающего голоса, которое было закреплено за прежним руководителем департамента Татьяной Крупиной. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правовой информации.

«Раздел «члены правительства с правом совещательного голоса» дополнить строкой следующего содержания: «Михаил Таранов — глава департамента финансов Тюменской области», — приводится в документе. В нем же размещено указание исключить право решающего голоса с должности «глава департамента финансов Тюменской области. Замгубернатора Тюменской области» — ее занимала предшественник Таранова Татьяна Крупина.

Михаил Таранов начал работать на должности руководителя с 24 сентября 2020 года, занимая до этого момента должность заместителя. Как сообщало URA.RU место главы департамента пустовало почти два года — с января 2019 года, когда Крупина уволилась в связи с выходом на пенсию.